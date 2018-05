Tournoi de football trophée Siré Dia : Mme Anta Sow Présidente du mouvement « And ak Sire Dia, Falat Macky Sall » tire à boulets rouges sur l'opposition

Cette compétition qui a réuni les équipes suivantes Pasteef de Pikine, Dalifort foot center, Cité Poste foot,et l'Ecole Cosmos Gouney, a servi de prétexte à Mme Anta Sow présidente du mouvement « And ak Siré Dia Falat Macky Sall » pour sensibiliser les jeunes de Dalifort qu'elle a invité à se mobiliser derrière le Directeur Général de La Poste, pour ainsi assurer une victoire éclatante au président de la république en 2019 et dés le premier tour.



« Nous avons voulu faire d’une pierre, deux coups. Ce tournoi de football rentre dans le cadre du plan d’action que notre mouvement est en train de dérouler et qui nous a permis de rentrer de plein pied dans la campagne de sensibilisation et de vulgarisation des réalisations du président Macky Sall » a t'-elle déclaré avant de poursuivre



« Le sport qui est un vecteur important et qui mobilise toute la jeunesse n’est pas en reste dans le programme de Macky Sall. Le président de la république a investi plus de 98 milliards, pour réhabiliter et ou construire de nouvelles infrastructures sportives dans les 14 régions du Sénégal. Une des raisons qui font que nous avons aussi demandé aux jeunes de se tenir prêts à accomplir leur devoir citoyen et à ignorer les discours creux de cette opposition sans programme, ni vision politique, pour se tourner résolument vers le candidat de l’avenir, le leader de l’Apr Macky Sall »



A propos du parrain Sira Dia, elle dira « le DG de la poste n'a qu'une seule préoccupation, la réélection du président Macky Sall. Il a tenu à accompagner notre mouvement et au delà, les jeunes de Dalifort en dotant ce tournoi d'importants lots qui témoignent de son attachement à toute la jeunesse sénégalaise »



Pour Amadou Sall dit Diakhou venu représenter le Directeur Géneral de la Poste

« Siré Dia travaille pour la réélection de Macky Sall. Ses actions ne se limitent pas à la seule ville de Thies. Il est en train d'investir toutes les localités du Sénégal et la Diaspora. Toujours infatigable, c'est un homme à l'écoute et au service des populations. C'est l'exemple type à suivre. Durant le mois béni de Ramadan, des actions sociales seront menées dans toutes les mosquées et autres lieux du Sénégal où se regrouperont les musulmans. Dalifort ne sera pas en reste, comme toujours »



A l'issue de la finale remportée par l’Asc Pasteef de Pikine devant Dalifort foot center, toutes les équipes participantes ont reçu des lots de maillots, des ballons et des équipements. Les jeunes et les dirigeants ont tenu à remercier le Directeur général de la poste Siré Dia pour ses actions sociales, novatrices et pertinentes envers la jeunesse sénégalaise.