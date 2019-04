Tournoi de Basket à Yoff : Le maire Abdoulaye Diouf Sarr annonce un plan de réfection et de construction de terrains dans la commune

À l’occasion de l’inauguration d’un nouveau terrain de basket dans la commune de Yoff, un tournoi a été organisé pour les jeunes et parrainé par le maire Abdoulaye Diouf Sarr, ce dimanche 29 avril, en compagnie de Mbaye Faye, qui est le maitre d’œuvre des réalisations des infrastructures sportives à Yoff. Le maire de la commune de Yoff a fait savoir que la localité ambitionne d’émerger en tant que grande commune de basket. Diouf Sarr fait savoir ainsi qu’il y aura une série de rénovation et de construction de nouveaux terrains de basket à la Cité Djily Mbaye, à Nord Foire, Biagui etc...