Tournoi Ufoa : Les Lions locaux en demi-finale après leur victoire sur le Bénin (1-0)

Vainqueurs du Bénin ce jeudi en quart de finale (1-0), les Lions locaux se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe des Nations Ufoa (Union des Fédérations ouest-africaines). L'attaquant de Châteauroux Philippe Paulin Kenny (64e) a inscrit le but de la victoire.



L’entraîneur Serigne Saliou Dia a pu compter sur les services des pensionnaires de Génération Foot, absents lors du premier match pour les besoins du match retour contre le Zamalek (2-1 à l’aller), finalement reporté. Mame Limamou Guèye, Djibril Thialaw Diop, Dominique Mendy et Khadim Diaw ont donc réintégré le groupe.



Les joueurs sénégalais, qui connaîtront leur prochain adversaire à l’issue des autres quart de finale, tenteront de se qualifier en finale, après avoir échoué en match de poule (une victoire, un nul et une défaite), lors des trois dernières éditions. Il faut rappeler que la précédente édition 2017, a été remportée par le Ghana, pays hôte.