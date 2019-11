Tournoi UFOA U20 (zone A) : Le Sénégal et la Guinée se retrouvent à Conakry

Le tirage au sort du tournoi UFOA U20 a été effectué hier, à Guinée Conakry. À l'issue de ce tirage très attendu, il s'avère que le Sénégal sera à nouveau confronté à son voisin et pays hôte, la Guinée.



Les "Lionceaux" seront donc dans le groupe A en compagnie de la Mauritanie et de la Sierra-Léone. Le groupe B sera constitué par la Gambie (championne en titre), le Mali, le Libéria et la Guinée Bissau. La compétition se déroulera du 24 novembre au 8 décembre à Conakry.