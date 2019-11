Tournoi UFOA U20 (Zone A) : Les « Lionceaux » renversent la Sierra Leone 4-1, grâce à un triplé de Pape Matar Sarr.

Le Sénégal débute bien son tournoi UFOA U20 pour le compte de la zone A. Pour leur premier match contre la Sierra Leone ce dimanche, les « Lionceaux » se sont imposés sur la marque de 4-1 avec un triplé de Pape Matar Sarr.



Une entrée réussie pour les petits protégés de Youssouph Dabo dans cette deuxième édition de la Coupe de l’Union des Fédérations Ouest Africaines de Football Zone A. Dans l’autre partie, les Guinéens ont battu la Mauritanie (2-0), ce qui permet aux « Lionceaux » de prendre la tête du groupe à la faveur d’un meilleur goal différence.



Avec le désistement du Cap Vert et de la Guinée Bissau. Les cartes sont redistribuées avec le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie et la Sierra Leone dans le Groupe A. La Gambie, le Liberia et le Mali se retrouve de le groupe B.