Tournoi UFOA U20 / Qualification CAN U20 : Les Lionceaux en piste ce vendredi, Youssouph Dabo renforce son groupe avec 4 expatriés.

Le sélectionneur de l’équipe nationale des U20, Youssouph Dabo prépare sérieusement le prochain tournoi UFOA U20. Prévu du 20 au 29 novembre entre Dakar et Thiès, le tournoi UFOA U20 qui servira également de tournoi qualificatif pour la prochaine CAN U20 (Mauritanie 2021.)



Les triples champions d’Afrique logés dans le groupe A en compagnie de la Gambie et de la Sierra Leone, auront à cœur de se qualifier devant leur public. Pour ce faire, le coach Dabo a renforcé son groupe en regroupement au centre Guereo de Toubab Dialaw, avec les arrivées de Dion Lopy (Reims), Ibrahima Dramé (Lask, Autriche), Ibrahima Mandefu (Lille), Alpha Diounkou (Manchester City U23.)



Les Lionceaux entrent en lice ce vendredi contre la Sierra Leone avant de croiser la Gambie pour un derby explosif. Les deux équipes finalistes de ce tournoi se qualifieront d'office pour la prochaine CAN U20 prévue en 2021.