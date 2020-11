Tournoi UFOA U20 / Qualificatif CAN U20 : Les Lionceaux étrillent la Gambie 5-1 et accèdent aux demi-finales.

Acte II réussi pour les Lionceaux qui ont étrillé la Gambie 5 - 1 ce dimanche après-midi lors de la deuxième journée du tournoi UFOA U20. Dos au mur après une première sortie soldée par un triste match nul (1-1) contre la Sierra Leone, le groupe dirigé par Yousouph Dabo s'est bien comporté sur la pelouse du stade Lat Dior de Thiès avec ce succès rassurant.



L'inévitable Samba Diallo a profité d'un bon centre venu du côté pour jaillir au second poteau et prolonger le ballon de la poitrine (1-0), son deuxième but du tournoi. L'égalisation de Mamadou Bodian (1-1), l'ancien pensionnaire du Casa sports n'y fera rien. Car, Dion Lopy (Reims) profitera d'un pénalty obtenu par les Lionceaux en fin de première mi-temps pour redonner l'avantage au Sénégal 2-1.



Au retour des vestiaires, ce sont des lionceaux décidés à en finir avec les gambiens, qui ont très vite tué le match en inscrivant deux buts supplémentaire (4-1.) Bien aidé par l'infériorité numérique de l'équipe adverse réduite à 10 en seconde période, Ibrahima Mandefu inscrira le 5eme but sénégalais en fin de partie. Suffisant pour sceller la victoire sénégalaise 5-1.



Le Sénégal se positionne à la première place du groupe A avec 4 points et décroche sa qualification pour les demi-finales de ce tournoi qualificatif pour la CAN U20. La Sierra Leone et la Gambie s'affronteront ce mardi 24 novembre pour décrocher le deuxième ticket qualificatif.