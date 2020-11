Tournoi UFOA / Qualification CAN U20 : Les Lionceaux entrent en lice ce vendredi contre la Sierra Leone.

Les Lionceaux démarrent le très décisif tournoi UFOA U20 ce vendredi après-midi à 16h00 GMT au stade Lat Dior de Thiès. Et, ce sera contre la Sierra Leone que le Sénégal débutera ce tournoi qui verra le vainqueur repartir avec le seul ticket qualificatif pour la prochaine Coupe d’Afrique U20 Mauritanie 2021.

Avec un groupe de 28 Lionceaux convoqués, l’expérimenté coach Sénégalais Youssouph Dabo aura la lourde tâche de faire passer son équipe avec la pression de jouer à domicile. Avec déjà trois finales de CAN perdues en 2015, 2017 et 2019, les lionceaux auront à cœur d’aller décrocher une 4ème participation d’affilée. Et, peut peut-être ramener le trophée.

Les Lionceaux seraient bien inspirés de suivre les traces de l’équipe nationale des locaux conduite par Serigne Saliou Dia qui avaient remporté le dernier tournoi de l’UFOA organisé au stade Lat Dior en 2019. Le Sénégal partage le groupe A avec la Gambie et la Sierra Leone.