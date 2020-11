Tournoi UFOA / A : La Guinée s’impose devant la Mauritanie (1-0), Mali Guinée à rejouer

La Guinée s’impose devant la Mauritanie (1-0) et démarre bien sa compétition. Dans ce duel entre guinéens et mauritaniens, les poulains de Diam Bobo Baldé ont pris le bon bout en ouvrant très tôt le score à la 8’’. Bah Abdourahmane marque suite à un corner bien tiré et rabattu de la tête par un des leurs. Un but matinal qui a mis à l’aise les partenaires du très remuant Soumah Alseny. La très séduisante formation de la Mauritanie a misé sur la vivacité d’El Mami Tetah et War mais ont peiné à être dangereuse. Et d’ailleurs juste avant la pause, les guinéens ratent de peu la balle de deux. Le centre tir de Soumah est relâché par Chigaly le portier des mourabitounes, Bah reprend mais son tir ricoche sur le poteau extérieur et manque de peu le doublé. Très présents dans les duels physiques, les guinéens vont gérer les assauts mauritaniens et consolident leur maigre mais très précieux avance (1-0). Déjà qualifiée pour la prochaine CAN junior qu’elle joue à domicile, la Mauritanie chute pour sa première sortie malgré sa belle prestation. A noter que la rencontre Mali Guinée va être rejouée car, plus d’une dizaine de personnes sont déclarées positifs au Covid dans la délégation malienne.