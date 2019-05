Tournoi UFOA (28 sept-13 oct à Dakar) : Le Sénégal croisera la Guinée-Bissau pour la phase à élimination direct

Du 28 septembre au 13 octobre 2019, le Sénégal organisera la deuxième édition du tournoi UFOA. Seize nations africaines y prendront part. La compétition, prévue au stade Lat Dior de Thiès, regroupe les sélections des zones A et B de l'Union des fédérations Ouest-africaines. Les pays qualifiés connaissent leurs différents adversaires, à la suite du tirage effectué à Dakar, ce mercredi. Les matches de la compétition préliminaire seront disputés selon le format élimination directe.



À la suite de cette phase, un autre tirage sera organisé pour répartir les vainqueurs en poules. Les huit équipes sortantes disputeront un championnat, ensuite les phases finales. Un match gagné sera effectivement rétribué par trois points, un match nul par un point et un match perdu par zéro point.

Les anciennes gloires, El Hadj Diouf, Salif Diao, Roger Mendy et le joueur de Galatassaray, Mbaye Diagne ayant tiré les boules, ont eu la main plutôt clémente pour le Sénégal qui affronte la Guinée Bissau, en ouverture…