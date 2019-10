Tournoi UFOA 2019 : Serigne Saliou Dia garde le cap et vise le titre à domicile

S’exprimant au micro de nos confrères du quotidien Stades, le sélectionneur du Sénégal de saluer la performance de son groupe : « Nous avons joué un match tactique, ce n’était pas facile pour les deux équipes. Le Bénin a livré une belle prestation, nous les avions observés, on savait que ça serait dur. Les joueurs se sont bien comportés et le plus intéressant dans tout ça, c’est qu’ils sont restés concentrés tout au long de la partie. »

Toutefois, très loin de s’enflammer, il compte garder ses troupes concentrées et prêtes à aller au bout du tournoi : « Ce n’est pas facile de jouer à domicile. Nous sommes concentrés sur notre tournoi, avec un objectif précis. Nous allons rester dans cette dynamique pour le reste de la compétition. »

Pour Madické Kane (milieu des « lions »), la fraîcheur physique et la détermination auront été décisives lors de la confrontation contre le Bénin. Désormais, seule la victoire finale compte, a-t-il déclaré.

Bien parti pour se hisser en finale et peut-être soulever le trophée à l’issue du tournoi, le Sénégal devra d’abord se défaire du Mali ou de la Sierra Leone, ses potentiels adversaires en demi-finale...