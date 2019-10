Tournoi UFOA 2019 : Les « Lions » locaux ont déjà remporté 12 millions en guise de primes

Il ne reste plus que huit équipes dans ce tournoi UFOA 2019, quatre équipes en Play-offs et quatre autres équipes en Play-Downs qui vont tenter de remporter les primes et récompenses mises en jeu dans ce tournoi. Selon le quotidien Stades, les équipes déjà éliminées sont reparties avec la somme de 3 millions FCFA.



Chaque équipe aura disputé au moins deux matches dans ce tournoi des 16 nations Africaines, selon la nouvelle formule. Les quarts de finale bouclés, les équipes éliminées ont déjà plié bagages, mais elles ne rentrent pas bredouilles. En effet, il a été prévu pour chacune de ces sélections, une prime de participation de 3 millions FCFA. Parmi les équipes concernées figurent donc : le Bénin, la Guinée Bissau, la Mauritanie, le Nigeria, le Niger, le Togo, la Sierra Leone et le Burkina Faso.



Le Sénégal présent dans le dernier carré est assuré de toucher un joli pactole de 12 millions. De même que la Côte d’Ivoire, le Ghana ou encore le Mali.



Le vainqueur de ce tournoi organisé par FOX SPORTS en partenariat avec l’UFOA, remportera la somme de 50 000 000 FCFA, contre 25 000 000 FCFA pour le deuxième.



Enfin, les équipes qui disputent les Play-Downs, pourront aussi compétir pour une belle récompense, puisque le vainqueur de ces matches de classement n’empochera pas moins de 37 000 000 FCFA.