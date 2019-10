Tournoi UFOA 2019 : Derby explosif entre le Sénégal et le Mali en demi-finale

Le Sénégal et le Mali s’affronteront en demi-finale du tournoi UFOA 2019 qui se déroule présentement au Stade Lat Dior de Thiès. Après s’être défait du Benin (1-0) les « lions » attendaient de connaitre leur adversaire, c’est-à-dire le vainqueur d’un match entre le Mali et la Sierra Leone. C’est finalement les Maliens qui rejoindront le pays hôte en demi-finale (Victoire du Mali, 1-0.)



Le sélectionneur Sénégalais Serigne Saliou Dia, qui s’est confié à nos confrères de Stades, dit être conscient de la forte rivalité existant entre ces deux pays limitrophes. D’après lui, leur adversaire en quart de finale, c’est-à-dire le Benin semble plus fort et dangereux que cette équipe Malienne. Simple stratégie de communication ou excès de confiance de la part du tacticien Sénégalais, dans tous les cas ce duel promet d’être explosif, ce jeudi à 20h00 au stade Lat Dior de Thiès.



Dans l’autre demi-finale, le Ghana croisera la Côte d’Ivoire, ce mardi 8 octobre, à 20h.