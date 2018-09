Tournoi U17 UFOA-A / Finale : Ce sera Sénégal-Guinée, mardi à 16h30 GMT

Le journal Record nous rappelle que la finale du Tournoi U17 UFOA-A opposera le Sénégal à la Guinée, ce mardi à 16h30 GMT.



Si la victoire du Sénégal face au Cap Vert n’a surpris que par la largesse du score (6-0), la qualification de la Guinée face au Mali était moins attendue. Décimé par les tests IRM et privé de son gardien de but titulaire victime d’une double fracture du tibia lors de la 2ème journée, le Syli cadet a réussi le tour de force de sortir les Aiglons, champions d’Afrique en titre. La Guinée va donc croiser en finale l’équipe du Sénégal, mardi à 16h30 au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Guinéens et Sénégalais valident leurs tickets pour la CAN 2019 prévue en Tanzanie...