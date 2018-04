Tournoi U13 à Saint-Louis : Les jeunes talents des 14 régions ont communié dans un esprit de convivialité et de fair-play.

Le tournoi de football regroupant des jeunes âgés de 13 ans au plus qui se déroule présentement à Saint-Louis bat son plein.

Quelques 240 jeunes footballeurs et leurs encadreurs se sont donnés rendez-vous dans la ville tricentenaire pour une compétition dont les objectifs tournent autour de la détection et le suivi des talents cachés. Mais aussi, il s’agit de créer un esprit de concorde et sportivité entre ces footballeurs en herbe avant les échanges et découvertes qui constituent un aspect très important dans la vie du mouvement associatif.

14 équipes issues des 14 régions en plus de 2 de Saint-Louis constituent l’effectif général et pendant 72h, ces jeunes garçons pétris de qualités en matière de football, vont ’’rivaliser’’ dans une compétition sous forme de championnat.

Les poules sont ainsi réparties :

-Poule A Fatick /St Louis 1/Kaolack/Kédougou

-Poule B Dakar 1/Sédhiou/St-Louis 2

-Poule C Ziguinchor/Kaffrine Dakar 2

- Poule D Thiès/Tamba /Kolda /Louga

Les responsables de l’ONCAV regroupés derrière le président Amadou Kane ont remercié et félicité les membres et personnes morales de l’ODCAV et l’ORCAV de Saint-Louis qui n’ont ménagé aucun effort pour mettre les participants dans les conditions adéquates de séjour, notamment dans le cadre de la restauration, de l’hébergement et du transport interurbain vers les sites d’accueil.

Amadou Kane et Arouna Bathily, président de l’Orcav de Dakar ont réitéré toute leur collaboration et leur engagement à collaborer avec les autorités sportives de la région, car Saint-Louis reste et demeure l’une des villes les plus attrayantes en matière de sport mais aussi de découvertes sur le plan touristique.

Pour cette première édition, les parrains sont Me Augustin Senghor, le président de la fédération sénégalaise de football, Thierno Seydi, agent détecteur et recruteur de joueurs, le PDG de D médias, Bougane Guèye Dany, de grandes personnalités qui œuvrent pour le développement du sport dans notre pays...