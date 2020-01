Tournoi Presse-foot : finale Gfm - Dmedia dimanche

Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal et sous l’égide du Ministère de la Communication et du ministère des Sports, le comité d’organisation du TPF organise la finale du traditionnel tournoi inter-rédactions PRESSEFOOT, le dimanche 05 Janvier 2020 à 16h au stade Deggo des Maristes. La finale opposera, le groupe Futur Médias (GFM) au Groupe D-MEDIA. Une finale inédite qui sera présidée par Matar Ba ministre des sports et Abdoulaye Diop ministre de la Communication.

PRESSEFOOT est une compétition de football qui attire de nombreux professionnels des médias de différentes rédactions et reste le plus grand tournoi entre acteurs de la presse sénégalaise. Un moment important de communion entre professionnels de médias, ses partenaires et le public. Il est parrainé par le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr.

Après Alassane Ndiaye Allou, Ahmed Bachir Counta et Pathé Fall Dièye, cette 8ème coupe va porter le nom du doyen Serigne Aly Cissé, un autre doyen de la Presse Sportive du Sénégal. Ancien du soleil, Mr Cissé fut Président de l’Association Nationale de la presse sportive (ANPS) et également président de UPF (Union de la Presse francophone).



PROGRAMME

16h: (3è et 4è place)

SANSLIMITES-APS-MP

17h: Finale

GFM-DMEDIA

OBJECTIF

 Raffermir les liens entre acteurs de la presse sénégalaise

 Rencontre avec les partenaires de la presse

 Communion entre acteurs de la presse et le public

 Créer un cadre d’échange et de partage

ORGANES DE PRESSE PARTICIPANTS

Rts, 2stv, walftv, Gfm, Excaf, Trade Fm, Temoin, DakarActu, Presse Etrangère, sanslimites.com, D-Media, 7TV, Senenews, APS-MP, le Soleil, RTF,NB : La finale est prévue le dimanche 5 janvier 2020 à partir de 16h