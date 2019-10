Tournoi Presse-Foot 2019 : La presse sénégalaise en mode maillots et godasses dès fin novembre

Comme il est de coutume dans le milieu de la presse sénégalaise, cette année également les professionnels de l’information vont s’affronter sur un autre terrain que la pêche aux infos, celui du football. Il s’agit bien évidemment du très attendu tournoi PressFoot 2019. Dans une ambiance bon enfant, les différentes rédactions reconstituées en équipe de football se défieront du 23 novembre au 14 décembre 2019. Au-delà de la victoire finale qu’il faudra aller chercher sur la pelouse du stade Iba Mar Diop au soir du 14 décembre, ’importance restera bien évidemment la participation à cette belle initiative qu’il faudra préserver.



Pour cette 8eme édition, le comité d’organisation du tournoi en parfaite collaboration avec la maison de la presse du Sénégal, a placé ladite compétition sous le haut patronage de son excellence le président Macky Sall, ainsi que sous le parrainage du ministère de la communication et celui des sports.



À préciser que le nom de Magib Sène, un des doyens de la presse sportive, a été attribué à la coupe qui sera décernée au vainqueur. Il succède à des noms mythiques tels ; Ahmed Bachir Kounta, Pathé Fall Dièye… Enfin, un match de gala entre le CESTI et L’ISEG sera organisé le jour de la finale. Le tout ponctué par une journée de prières en la mémoire de feu Ahmed Bachir Kounta. La date du tirage et les modalités d’inscription seront définies par le comité d’organisation qui devrait se réunir dans les prochains jours.