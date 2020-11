Tournoi Kigali / Eliminatoires Afrobasket 2021 : Les lions s’imposent difficilement contre le Mozambique 60-53.

Le Sénégal vient de remporter assez difficilement son deuxième match du tournoi qualificatif de Kigali, 60 à 53 face au Mozambique. Certes, les lions s’en tirent bien sur le plan comptable avec provisoirement la deuxième place du groupe B (4pts, +76) derrière l’Angola, leader avec 4pts, +85.



Mais, le contenu du match laisse perplexe avec énormément de pertes de balle, et une assise défensive pas du tout solide. Malgré les ajustements et consignes du coach Boniface Ndong, les jeunes Lions ont beaucoup péché par moment, ratant pas mal de paniers faciles. Notamment lors du dernier quart temps ponctué par un 21-11 en faveur du Mozambique.



L’une des satisfactions, côté Sénégalais, c’est la belle performance du meneur des lions, Klevin Hannah (29 minutes, 13pts, 9passes, 3 rebonds.) Avec une belle adresse au shoot à 3 points et sa capacité à faire jouer ses partenaires, son apport sera précieux ce vendredi face à L’Angola (18h00 GMT.)