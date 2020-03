Tournoi Coupe Arabe U20 : Les « Lionceaux » arrachent la qualification en finale aux tirs au but, contre l'Egypte...

Après s’être défait du Bahreïn 5-0 en quart de finale, les « Lionceaux » ont pris le dessus contre l’Égypte en demi-finale (1-1, TAB 6-5.) Un ticket qualificatif en finale acquis dans la douleur, hier, en terre Saoudienne.



Après avoir encaissé un but casquette à la 58e minute (1-0) suite à une succession d’erreurs de la défense sénégalais, les « Lionceaux » ont su retrouver leur football et se surpasser pour recoller au score par le biais du Thiessois Pape Matar Sarr qui mettait tout le monde d’accord sur un superbe coup-franc (1-1.) D’ailleurs de ce but naîtra une série d’altercations entre joueurs Sénégalais et Égyptiens. La faute à une raillerie du capitaine Dion Lopy dirigé contre le public Égyptien lors de l’égalisation Sénégalaise. Un chambrage qui lui coûtera sa place en finale, puisqu’il sera exclu par l’arbitre.



Dans cette partie extrêmement tendue, les Égyptiens bénéficieront même d’un penalty qu’ils ne transformeront pas grâce à un bel arrêt du portier Sénégalais. C’est finalement la fatidique séance de tirs au but qui a départagée les 22 acteurs. Un exercice réussi par les « Lionceaux » qui s’imposent 6 TAB à 5. Le Sénégal affrontera la Tunisie en finale.