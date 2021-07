Tournoi Cosafa : menés (2-0) en première période, les lions locaux reviennent à la marque et battent ESwatini aux tirs au but…

Invités d’honneur de la 21e édition du tournoi de la Cosafa Cup qui met aux prises les pays de l’Afrique Australe, les lions locaux de Joseph Koto accèdent en Finale. Ils ont renversé l’équipe de l’Eswatini en demi-finale aux tirs au but.



Et pourtant ils étaient menés jusqu’à la 58ème minute (2-0). Le Sénégal a trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score avant de remporter le match aux tirs au but. Une victoire qui hisse les coéquipiers de Dominique Mendy et d’Abdoulaye Guèye en finale de cette compétition. Ils rencontreront dimanche prochain le vainqueur de l’autre demi-finale qui opposera les Bafana-Bafana de l’Afrique du Sud aux joueurs du Mozambique à 15h.