Tournoi Cosafa : le Sénégal gagne son premier match et se relance.

Après sa victoire (1-0) pour son deuxième match de poule au tournoi Cosafa qui se joue actuellement en Afrique du Sud, l’équipe nationale locale du Sénégal se relance dans la course.



Après la défaite de l’équipe nationale locale du Sénégal face à l’équipe de la Namibie lors de son premier match de poule, l’équipe de Joseph Koto a battu les mozambicains (1-0) et se relance dans la compétition. Le Sénégal a réalisé la bonne opération lors de la 2ère journée. Le but a été marqué par Pape Massar Djité à la 63ème minute. Les poulains de Joseph Koto se sont montrés plusieurs fois dangereux devant les joueurs du Mozambique malgré leur belle tenue de balle.



Les lions disputeront leurs deux prochains matches mardi 13 juillet vs Zimbabwe puis le 14 juillet vs Malawi.