Tournoi CEDEAO : Dakar capitale de la lutte traditionnelle africaine, le Sénégal face au défi du sacre à domicile…

Le Sénégal va accueillir la 13ème édition du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO (TOLAC) du 03 au 07 novembre à l’Arène nationale de Dakar.



D’après le communiqué parvenu à Dakaractu, le tournoi va démarrer à l’issue d’une cérémonie d’ouverture officielle en présence du ministre des sports sénégalais, Matar Ba et sous la présence effective du Dr Siga Fatima Jagne, Commissaire aux Affaires Sociales et Genre de la Commission de la Cedeao.



Toujours selon le communiqué, auparavant, les officiels techniques et les arbitres participeront à une séance de recyclage de deux jours et des réunions spéciales seront organisées à l’intention des responsables techniques et des fédérations afin de les familiariser avec les règles et les règlements, ainsi que les nouvelles tendances liées aux modalités de déroulement du tournoi.



Pour cette 9ème édition, dix (10) pays sur les quinze États membres (15) de la Cedeao sont attendus à Dakar. Le Togo, le Liberia et le Cap Vert seront les grands absents du tournoi de cette année, en plus du Mali et de la Guinée qui sont exclus de la compétition du fait des sanctions de l’organisation régionale ouest-africaine à leur encontre. D’autres partenaires venus de structures internationales de lutte basées au Pakistan, en Turquie et au Rwanda prendront également part à la manifestation en tant qu'observateurs.



Tenant du titre, avec notamment Émile François Diouf alias Franc, la sélection sénégalaise dirigée par Ambroise Sarr, va tenter de conserver le trophée, à domicile. Les Lions de la lutte seront en lice dans cinq catégories (66 kg, 76 kg, 86 kg, 100 kg et 120 kg.)