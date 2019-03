Tournées auprès des acteurs économiques : Le besoin accru en formation exprimé au COSEC

«Le COSEC, en conformité avec le PSE entend mettre en place une stratégie d’accompagnement des petites entreprises en vue de l’information des filières porteuses de croissance au sein de chacun des 5 pôles de croissance économique. Il s’agira de promouvoir une stratégie en termes de renforcement techniques de capacités de production et de commercialisation des produits et de services dans les foires et les salons et concevoir la stratégie de mise en place de pré clusters», précise-t-on dans le document remis à la presse.





Quant au directeur général du COSEC, M. Ndione, il a souligné qu’il s’est agi dans le cadre de cet atelier de valider un peu ce qui a été recueilli comme informations stratégiques pour davantage accompagner les structures à la base qui sont dans la production, la commercialisation et qui interviennent également sur les chaînes de distribution. «Concrètement, il s’agira au sortir de cet atelier de validation, de s’accorder sur les grandes lignes en termes de renforcement de capacités, également de formalisation et de formation des acteurs à la base mais aussi en termes d’intervention sur les chaînes logistiques», a-t-il insisté. Le Dg du COSEC estime qu’il reste tout simplement à mieux organiser les acteurs mais surtout le zonage, faire de sorte que les avantages comparatifs de certaines zones puissent être mis en exergue pour qu’il ait un tout petit peu de rationalisation des productions. Selon M. Ndione, il est hors de question que les régions entrent en concurrence coûte que coûte sur des segments. Et c’est la raison pour laquelle, à l’issue de leur tournée, ils ont procédé à un travail de profilage qui a abouti à l’organisation un peu du Sénégal en zone de production. Il précise que le défi majeur est à la conservation et au stockage sur certains segments de production.