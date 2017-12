Tournée promotionnelle : « Air Sénégal » dans la sous région pour présenter son nouvel avion

Air Sénégal, sera en tournée dans la sous région pour présenter l’un de ses tout-nouveaux avions, l’«ATR-72 600 » tout juste sorti des usines d’ATR. Selon un communiqué de la compagnie, la tournée qui débute aujourd’hui se fera en compagnie de plusieurs membres de l’équipe ATR, au Mali, au Burkina Faso et au Ghana. « Air Sénégal, à l’instar des Sénégalais, est fier de ces acquisitions qui vont lui permettre de démarrer l’exploitation de ses réseaux domestique et de la sous-région » se réjouit la compagnie.

Sur le choix des appareils ATR-72 600 la compagnie de préciser qu’il n’est pas fortuit. La série ATR - 600 selon la même source, intègre les dernières innovations de la technologie avionique. « Ces avions, qui associent niveau de confort optimal et performances économiques, sont parfaitement adaptés aux réseaux domestiques et de voisinage. Leur flexibilité opérationnelle leur permet de décoller et d’atterrir sur des pistes courtes. Ils peuvent atterrir ou décoller dans les aéroports dont les infrastructures sont limitées » assure t’elle.

La compagnie d’affirmer que ces tout-premiers avions desserviront, dans un premier temps, les destinations suivantes : Ziguinchor, Cap Skirring, Banjul (Gambie), Bissau (Guinée-Bissau), Nouakchott (Mauritanie) et Praia (Cap-Vert).

Aussi assure-t-elle avoir mis en œuvre une stratégie cohérente en adéquation avec ses objectifs de développement. Et dans cette perspective, Air Sénégal envisage d’ouvrir de nouvelles lignes : Abidjan, Bamako, Brazzaville, Conakry, Cotonou, Douala, Libreville, Monrovia et Niamey au courant de l’année 2018. L’année 2019 marquera le lancement des destinations intercontinentales, avec notamment, Paris, Milan, New York, Sao Paulo.

Pour répondre à cette ambition, Air Sénégal pour finir de révéler avoir signé un protocole d’accord avec Airbus pour l’acquisition de 2 A330-900 NEO, sans compter les A320 qui desserviront l’Afrique.