Tournée nationale : Me Madické Niang à la conquête de Diourbel, Louga et Saint-Louis

Me Madické Niang et les chefs de parti membres de la COALITION MADICKE 2019 vont entamer une tournée nationale ce vendredi 14 décembre 2019. La 1ère étape de ce périple les mènera dans trois régions du centre et du nord du Sénégal que sont Diourbel, Louga et Saint-Louis.



Cette étape va démarrer dans le département de Bambey plus précisément à Gawane et à Lambaye. Le Président Madické NIANG et sa délégation se rendront par la suite à Darou Mouhty, Mbacké, Kanel et Touba auprès du Khalife Général des mourides.



Le samedi 15 décembre 2019, le Président Madické NIANG et sa délégation feront cap sur Dahra, Linguère dont le ministre d’Etat Habib Sy membre de la Coalition Madické 2019 fut le maire, Louga, Sagal et Mpal. La 1ère étape de cette tournée nationale va s’achever par Saint-Louis où le Président Madické NIANG va séjourner jusqu’au lundi 17 décembre 2018.



L’entame de la tournée nationale de la Coalition Madické 2019 intervient après l’obtention du récépissé de la coalition, le versement de la caution à la CDC et le dépôt du dossier de sa candidature à la présidentielle du 24 février 2019 au Conseil Constitutionnel.



Pour rappel, la Coalition Madické 2019 occupe la 5ème place sur la liste des dossiers de candidature déposés au Conseil Constitutionnel.









LA CELLULE DE COMMUNICATION