Tournée nationale : Le "6e candidat" Abdoulaye Wade garde le silence malgré la mise en garde de Aly Ngouille Ndiaye

Le "6e candidat" à l'élection présidentielle Abdoulaye Wade, continue de cristalliser tous les débats en cette période cruciale de campagne électorale. Plus que jamais décidé à mener sa tournée électorale au même titre que les cinq candidats officiels.

Malgré la mise en garde du ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, qui se dit prêt à enrayer toute tentative de déstabilisation et de trouble à l'ordre public. Abdoulaye Wade n'en démord pas, et garde un silence qui cache à peine une volonté ferme d'en découdre jusqu'au bout avec le régime en place. En effet, interpellé sur la question ce vendredi 15 février, lors de sa visite à Ndiassane, Wade a préféré afficher un silence qui en dit long sur la suite des événements...