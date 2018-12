Tournée économique du président de la République dans le nord : Macky Sall lance les travaux D’assainissement de L’île et de la requalification de la place Faidherbe à Saint-Louis

Le président de la République a lancé les travaux d’assainissement de l’île de Saint-Louis et le programme de requalification de la place Faidherbe et de l’Avenue Jean Mermoz. Financé pour un montant de 8 milliards de F cfa, ce projet, selon le président Macky Sall, va permettre de renouveler le réseau d’assainissement sur une longueur de 20 Kms, mais également de reconstruire totalement le réseau routier sur un linéaire de 17 Kms. Dans son allocution, le Chef de l’État n’a pas manqué de signaler qu’il est aussi prévu l’amélioration de l’environnement des quartiers du projet, car 12 000 personnes auront désormais accès à un assainissement adéquat. Dans le même ordre d’idées, Macky Sall a fait savoir que dans le cadre de la réhabilitation du







réseau, il est prévu beaucoup d’autres choses, notamment une station d’épuration d’une capacité de 6 000 mètres cubes par jour, sans compter le programme des 10 villes dans lequel Saint-Louis a bénéficié de plus de 15 milliards de nos francs.



Dans la même foulée, le président de la République, en présence de son excellence l’ambassadeur de la France et du directeur de la BADEA (Banque Arabe pour le Développement Économique de l’Afrique) et d’autres personnalités, s’est aussi prononcé sur le programme de développement touristique de la ville tricentenaire qui repose d’abord sur les travaux de requalification de la place Faidherbe et ceux de l’Avenue Jean Mermoz. Selon lui, un montant de 2 milliards de nos francs sera injecté dans ce projet pour changer la face de cette place mythique communément appelée Baya, un lieu chargé d’histoire.



Auparavant, le maire de la ville, Mansour Faye, a félicité vivement le Chef de l’État pour les nombreuses réalisations qui prouvent à suffisance toutes les promesses qu’il a eues à tenir à l’endroit des populations de la ville tricentenaire. « Cette fois ci, vous nous avez touché en plein cœur, au cœur de notre ville et au cœur du cœur de notre ville, j’allais dire », a lancé Mansour Faye avant d’inviter les populations à mesurer à sa juste valeur cette marque de considération en lui renouvelant leur confiance au soir du 24 février 2018. À la fin de son discours, l’édile de la ville a aussi souligné la collaboration sans faille qui existe depuis très longtemps entre la commune l’APIX et l’entreprise en charge des travaux; une symbiose qui a permis aux populations de toute la ville de bénéficier de ce projet et cela dans les meilleurs délais au niveau de leurs espaces pour un cadre vie adéquat et un plein épanouissement des jeunes. L’ambassadeur de France et le directeur de la BADEA ont aussi pris la parole pour magnifier l’exemplarité des relations de coopération qui existent entre les deux pays, mais également la collaboration franche et à tous les niveaux, avec la région de Saint-Louis.