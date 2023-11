Tournée économique du président Macky Sall dans le Sine-Saloum : " 2.553 milliards sont répartis entre Kaolack, Fatick et Kaffrine" (Mohamed Ndiaye Rahma).

À l'issue de la tournée économique du président Macky Sall dans le Sine-Saloum, le ministre-conseiller Mohamed Ndiaye Rahma a fait face à la presse pour revenir sur les différentes réalisations du régime en place depuis 2012 et les perspectives pour mieux booster l'économie du centre du pays.



Selon lui, sur les 232 milliards qui avaient été dégagés pour Kaolack, beaucoup de réalisations ont été effectuées, notamment l'université du Sine-Saloum Elhadji Ibrahima Niass, la modernisation des cités religieuses dont Médina Baye et Léona Niassène, le réseau d'assainissement des eaux pluviales de Khakhoun, le projet de pavage de la ville de Kaolack, la station d'épuration de Médina Baye, les pistes de production dans le département, les subventions pour les agriculteurs, l'électrification rurale, etc...



En terme de perspective, " Le président Macky Sall a augmenté l'enveloppe des trois régions, estimée désormais à 2.553 milliards dont 1.000 milliards pour Kaolack, 700 milliards pour Kaffrine et 853 milliards pour Fatick, entre 2024 et 2026", a-t-il réagi.



Pour la région de Kaolack, " beaucoup de projets ont été énumérés à savoir l'érection d'un hôpital de niveau 3, la revalorisation du transport des motos Jakarta (assurance et autres), l'assainissement de Kaolack à l'image des autres grandes villes, le dragage du port, etc..." Le ministre-conseiller qui s'en est félicité, a indiqué que l'ensemble des projets et programmes seront poursuivis par le candidat Amadou Bâ, une fois élu président de la République...