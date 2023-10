Tournée économique du PM à Thiès : Amadou Bâ dans une posture d'écoute pour apporter des solutions rapides et efficaces

Il y a quelques mois, le Président Macky Sall était dans la cité du rail pour effectuer une tournée économique. Ce samedi 28 octobre 2023, le premier ministre Amadou Bâ est à son tour venu à Thiès pour constater de visu ce qui a été fait dans le cadre des projets entamés et aussi échanger avec les acteurs de la mouvance présidentielle pour pouvoir apporter des solutions durables aux attentes des uns et des autres. "Aujourd'hui, je suis venu avec des membres du gouvernement pour apprécier mais aussi vous écouter et échanger avec vous pour avoir un certain nombre d'informations afin de répondre assez rapidement à certaines préoccupations", dira le PM Amadou Bâ. Qui a également tenu à remercier l'accueil chaleureux que des leaders et responsables politiques de la cité du rail lui ont réservé. "Cet accueil montre l'attachement que les populations ont envers le Président Macky Sall", déclare-t-il.