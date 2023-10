Tournée économique du PM à Saint-Louis : Amadou Bâ redémarre les travaux d'assainissement à Pikine bloqués depuis près de 3 ans

Trois mois après son passage à Saint-Louis, précisément dans le quartier de Pikine, le Premier ministre Amadou Bâ fait son come-back dans le cadre de sa tournée économique qui doit durer 5 jours dans cette partie du Nord du Sénégal.



Pour prendre en charge ce quartier de Pikine qui fait plus de 100.000 habitants, une enveloppe globale de 6 404 756 108 F CFA a été dégagée pour la réalisation de 7 km de réseau (dont 22,5 km déjà réalisés), 3820 branchements domiciliaires (dont 2164 déjà réalisés), 05 stations de pompage (dont 03 achevées), un réseau de collecte des sorties des eaux pluviales du bassin de Pikine et une station de pompage des eaux pluviales avec une conduite de refoulement (dont les canaux préfabriqués sont en cours de réalisation.)



Le Premier ministre Amadou Bâ est accompagné du maire de Saint-Louis, Mansour Faye, du ministre délégué auprès du ministre de l’eau et de l’assainissement et du directeur général de la Sones, Charles Fall.

Selon le Premier ministre qui a rencontré les jeunes qui portaient les revendications pour la reprise des travaux d’assainissement à Pikine, « l’idée était de revenir le plus rapidement sur les lieux pour redémarrer les travaux qui d’ailleurs étaient arrêtés depuis près de 3 ans. Désormais, ils ne vont plus s’arrêter… », a rassuré le chef du gouvernement sur les lieux des travaux.



Le délai contractuel est de 13 mois et aussi, précise toujours Amadou Bâ, « le financement est déjà disponible ». Le taux d’avancement global des travaux à Pikine est de 65%. Ils seront bouclés au mois d’août 2024...