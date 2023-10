Tournée économique du PM à Louga: Le nouveau lycée de Koki d’un coût de 500 millions de francs CFA, inauguré

Construit par l’Etat du Sénégal sur fonds propres, le nouveau lycée de Koki a été inauguré par le Premier ministre Amadou Bâ au nom du chef de l’Etat, Macky Sall. Dans cette localité , plusieurs élèves étaient obligés de faire plusieurs kilomètres pour se rendre à Louga pour étudier. Ce lycée contribue donc à rehausser l’éducation dans cette commune qui reste attachée au savoir notamment, islamique.







Ce programme de construction de nouveaux prototypes de lycées vise, entre autres, à offrir à tous les enfants du pays des possibilités équitables, en prenant en compte les disparités sociales et territoriales dans la répartition des personnels mais surtout des infrastructures et équipements scolaires.







C’est dans cette optique a soutenu le Premier ministre, que s’inscrit la réalisation de cet établissement d’un coût global de plus de 500 millions de francs. Le lycée dispose de toutes les commodités nécessaires au bon déroulement des enseignements, dans un cadre d’apprentissage propice à l’épanouissement et à la réussite. Un investissement doit contribuer à relever sensiblement les seuils de performances de l’établissement dans cette cité du savoir.