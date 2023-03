Tournée économique à Sédhiou / Souleymane Ndiaye reconnaissant au PR: « Nous sommes satisfaits et prêts pour pérenniser votre vision vers 2035… »

Au terme de la tournée économique du Chef de L'État, SEM Macky SALL, dans la région de Sédhiou du 27 février au 03 mars 2023, je voudrais saluer l'ensemble des mesures prises lors du conseil présidentiel en vue de satisfaire les attentes de la région et faire de Sédhiou une région attractive de référence.



Les 400 milliards d'investissements prévus, déclinés à travers 19 mesures, vont considérablement améliorer les conditions de vie des populations ,parachever le processus de désenclavement intégral de la région de Sédhiou et assurer une meilleure connectivité routière entre ses différents départements.



L’inauguration de l’hôpital Amadou Tidiane BA de Sédhiou, du Pont de Marsassoum et du Centre de formation en foresterie de Bounkiling, ainsi que les différents chantiers lancés confortent à suffisance l’attention particulière accordée à la région de Sedhiou dans la définition des projets prioritaires de l’Etat du Sénégal.



Je tiens particulièrement à remercier le Chef de l'État pour les mesures prises dans le département de Goudomp, notamment la construction du pont de Témento (vieille doléance des populations du département de Goudomp), le lancement de PROMOVILLES et la maison de la jeunesse dans la commune de Goudomp et le lancement des travaux de réalisation de la boucle du Pakao.



Merci infiniment aux populations de la région de Sédhiou qui ont réservé un accueil exceptionnel au Président Macky SALL. Cet accueil est à la hauteur des nombreuses réalisations du Président qui ont changé le visage de la région.



Mention spéciale aux militants de la S2D qui se sont fortement mobilisés pour témoigner au Président Macky SALL leur encrage dans la coalition BBY et leur satisfaction pour ses bienfaits pour la région.



J'exprime ma profonde gratitude au Président Macky SALL pour ses mots de remerciement à mon égard, tenus à Goudomp, en présence de toute la population du département.



Au nom de tous les militants et sympathisants de la S2D, nous vous disons merci !

Nous sommes plus que jamais engagés à vos côtés pour matérialiser votre vision d'un Sénégal Émergent à l'horizon 2035.



Toute la région de Sédhiou vous dit Abarka/ Ininbara Président Macky SALL !



Le Secrétaire Général

*M. Souleymane NDIAYE*