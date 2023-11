Tournée économique à Kaolack : Adji Mbergane Kanouté et l’UDS/A saluent la vision du chef de l’État et lui réitèrent leur engagement

La Secrétaire générale de l’Union pour le développement du Sénégal /Authentique (Uds/A) et membre de la coalition Benno Bokk Yakaar a sonné la mobilisation lors de l’accueil du président Macky Sall dans la région de Kaolack. Adji Mbergane Kanouté qui était présente hier au conseil présidentiel territorialisé, s’est dit réjouie de la présence du chef de l’État pour revisiter les réalisations dans la zone, mais aussi, les perspectives prometteuses.



« C’est un honneur et une fierté d’accueillir le président de la République qui est le champion de l’équité sociale, sur cette terre du Saloum. C’est un homme de vision qui a beaucoup fait dans le cadre du développement des infrastructures, mais aussi et surtout du social », a témoigné la vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar tout en réitérant son engagement pour la dynamique victorieuse de la coalition présidentielle.



Lors de cette visite présidentielle, la parlementaire s’est félicitée de la mobilisation de ses militants qui sont sortis hier pour dire « merci au président Macky Sall pour les réalisations mais également des projets d’investissements prioritaires d’un montant de 1000 milliards de 2024 à 2026.