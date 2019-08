Tournée du Secrétaire d'Etat Moise Sarr : L'écoute, les échanges et la co-construction au cœur de sa démarche.

Après avoir effectué quelques déplacements en Afrique, notamment en Afrique du Sud, au Gabon, en Côte d’Ivoire et au Bénin, le Secrétaire d’État chargé des Sénégalais de l’Extérieur, Moïse Sarr, est allé à la rencontre des Sénégalais de la Diaspora, établis en France pour une série de visites et d’échanges autour de problématiques auxquelles ils sont confrontés.



Fidèle au triptyque Écoute, Échanges et Co-construction, le Secrétaire d’État a engagé dès son arrivée sur le sol français et, sans répit, une série de visites que l’on peut légitimement qualifier d’inédites auprès de composantes essentielles de la diaspora sénégalaise en France, inaugurant ainsi une nouvelle ère de la gestion de l'immigration basée sur une démarche participative et une volonté affirmée d’amélioration des services offerts aux Sénégalais de l’Extérieur. Après des séances de travail au Consulat général du Sénégal à Paris qui doit servir de lieu d'expérimentation de l’important projet de dématérialisation des procédures administratives, le Secrétaire d’État a rendu visite aux personnels de la Délégation Permanente du Sénégal à l’UNESCO et de l’Ambassade du Sénégal à Paris.

Après cette étape réservée aux institutionnels, le Secrétaire d’État, Moise Sarr a fait plusieurs déplacements dans des Foyers de travailleurs immigrés à Paris et à Elbeuf (Normandie) où il a rencontré des personnes-ressources, des acteurs politiques de tous bords (opposition comme pouvoir), des acteurs associatifs à l’instar de SOS Casamance, A.D.L. (Avenir et Devenir de nos Localités) et de cadres sénégalais.



Une autre étape importante du séjour de Moise Sarr est son déplacement fortement apprécié à Keur Serigne Touba à Aulnay-sous-Bois et au siège du Dahira Tidiane situé dans le 13e arrondissement de Paris.



À travers ces visites de proximité, le Secrétaire d’État s’inscrit en droite ligne des instructions du Président de la République qui met la proximité et l'écoute au cœur de ses actions.



Par ailleurs, M. SARR s'est réjoui, d'après nos sources, de la qualité de ses échanges avec ses différents interlocuteurs, de l'accueil chaleureux qu’ils lui ont réservé et de leur adhésion à sa démarche novatrice qui, rappelons-le, est basée sur l’écoute, les échanges et sur la co-construction pour un meilleur impact des politiques publiques et une prise en charge optimale des besoins des compatriotes de la Diaspora. Cette tournée a été l’occasion pour M. Sarr de rendre un vibrant hommage aux compatriotes de la Diaspora qui, grâce à leur travail, leur posture et leur patriotisme participent non seulement au rayonnement de l’image du Sénégal et surtout au développement de notre pays.



En tout état de cause, après avoir indiqué sa détermination à servir les attentes légitimes des Sénégalais de l’Extérieur, il a insisté sur le fait que la diaspora sénégalaise est et doit demeurer un important contributeur à l’effort d’émergence de notre cher pays.



À ce titre, il a tenu à adresser ses sincères remerciements aux Sénégalais de l’Extérieur dont les envois ont franchi le cap des 1100 milliards en 2017, selon le dernier rapport du Profil Migratoire SÉNÉGAL 2018, soit environ 10% de notre PIB.



Source: L'Observateur