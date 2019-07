Tournée de vulgarisation du PLASEPRI II du ministre : Zahra Iyane Thiam annonce le financement de 100.000.000 FCFA pour la région de Kédougou

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme PLASEPRI II, la ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire a entamé ce lundi 15 juillet une tournée régionale de vulgarisation du dispositif de financement et d’accompagnement technique dudit projet. Un périple qui l’a conduite avec sa délégation composée d’experts techniques et financiers dans la région de Kédougou. Au cours de son séjour, Zahra Iyane Thiam a pu échanger avec les femmes réunies autour de groupements et GIE sur la mise en œuvre de ce projet d’appui à la diaspora sénégalaise et les PME. À ce titre, cette partie orientale bénéficiera d’un financement global de 100.000.000 FCFA pour la phase test. Après avoir recueilli les propositions d’acteurs de développement ainsi que des autorités territoriales qui sont tous pour la revalorisation de ce montant destiné à leurs circonscriptions, la ministre de préciser que le bilan à mi-parcours permettra d’évaluer la pertinence et l’efficacité de cette phase test.