Tournée d’animation socio-économique MFFGPE : Les temps forts des étapes de Ranérou, Vélingara Ferlo, Adja.

À la 3ème étape de sa tournée d’animation socio-économique, le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants a rencontré ce 27 janvier les organisations féminines du département de Ranérou. Ndèye Saly Diop Dieng a octroyé à ces dernières un financement de 40 millions Fcfa.



Un peu plus tôt dans la matinée, le ministre a effectué une visite au périmètre maraîcher des femmes de la commune de Vélingara Ferlo dans le département de Ranérou, région de Matam.



Après Vélingara Ferlo, Ndèye Saly Diop Dieng s’est rendue au village Adja à quelques 25 km de la commune.



Dans le cadre du programme d’appui à l’émergence de familles productives et à l’insertion des jeunes (PAEFP/IJ), le ministre a procédé sur place à la remise d’un lot d’équipements sanitaires et scolaires.

D’autres équipements tendant à faciliter aux femmes leur autonomisation ont toutefois été octroyées aux femmes du département.