Tournée agricole du président de la République dans le Saloum : Serigne Mboup mobilise les acteurs économiques.

Après la mise en bouche de Fatick, en début de matinée, la visite économique du président Macky Sall dans la région naturelle du Sine Saloum avait des allures de plat de résistance dans l’étape Kaolackoise, à travers la forte mobilisation du secteur privé local sous la férule de l'homme d'affaires Serigne Mboup. Ce dernier qui avait annulé un voyage à l’étranger pour accueillir la délégation présidentielle n'a pas ménagé ses efforts pour mobiliser les acteurs du secteur pour l'occasion.



« Le président Macky Sall nous a fait l'honneur de reprendre par la zone, la série de visites économiques qu’il va mener à travers le pays, aussi en ma qualité de président de la chambre de commerce, il était de mon devoir de mobiliser les acteurs économiques pour lui exprimer notre gratitude pour cet intérêt réaffirmé au secteur et à ses représentants, notamment à travers un plan de résilience dans lequel il nous a fait la part belle », a justifié le patron du CCBM.



Sur le terrain ses camarades ont été omniprésents. D’abord les 120 travailleurs de Domitexka avec à leur actif 3 millions de mètres de tissus vendus à l'exportation se sont illustrés à l'étape de Sibassor. Ensuite cap sur le ‘’Cœur de ville'’ pris d'assaut par des commerçants et autres producteurs pour vanter le rôle de cette plateforme commerciale de 20 ha dans la promotion de l'économie sous régionale.



Enfin le siège de la CCIAK où les femmes de l’Unité de Formation et de Transformation Agricole (UFTAC) étaient présentes sur le trajet du cortège présidentiel pour illustrer le potentiel d'une filière en plein boum dans le Saloum.



Accueilli à l'entrée comme à la sortie de la ville pour rallier le département de Foundiougne, Macky Sall selon des indiscrétions de sa garde rapprochée aurait bien apprécié cette mobilisation du secteur privé de Kaolack qui a confirmé l'orientation économique de cette tournée en lieu et place des positionnements politiciens notés de par le passé dans ce genre de manifestation...