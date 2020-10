Tournée agricole du président Macky Sall dans le Saloum : Le discours élogieux de Alexandre Ngom, Président du collectif des maires du département de Kaolack.

Lors du point de presse des élus locaux, ambassadeur itinérant, CESE, directeurs généraux et responsables politiques du département de Kaolack par rapport à la récente tournée agricole du chef de l'État dans le Sine-Saloum, le président du collectif des maires du département de Kaolack a tenu à féliciter le président Macky Sall pour ses nombreux projets destinés au monde rural.

Alexandre Ngom a mis surtout en exergue l'accompagnement de l'État dans la production agricole avec une augmentation de 50% du budget de la campagne qui passe de 40 à 60 milliards de nos francs ainsi que les 69 milliards de l'aide en produits alimentaires et d'hygiène de la Force COVID 19 dans le cadre du Programme de Résilience économique et social (PRES).





Le maire de Thiomby n'a pas oublié les nombreux programmes de l'État tels le PUDC, le PUMA, les bourses de sécurité familiale entre autres. À le croire, ces programmes ont systématiquement soulagé les populations du monde rural notamment les femmes...