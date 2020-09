Tournée agricole du chef de l'État dans le Sine-Saloum : La section communale du Pds décide de porter des brassards rouges.

Les membres de la section communale du Parti Démocratique Sénégalais sont très remontés contre le président de la République et ses nombreuses visites économiques jugées "vaines" dans le bassin arachidier.



Face à la presse, ils ont rappelé les différentes promesses du président de la République, notamment les 250 milliards de Fcfa qui étaient destinés à relancer l'économie de la région. La section communale du Pds n'a pas aussi oublié de rappeler la réhabilitation du port de Kaolack, la Sonacos Lyndiane, entre autres.



Ainsi, pour manifester son ras-le-bol, la section communale du Pds a décidé d'accueillir ce samedi le chef de l'État avec des brassards rouges et d'appeler hommes et femmes à porter cette couleur...