Tournée agricole du chef de l'État dans le Saloum : Élus locaux, ambassadeur itinérant, responsables politiques etc, saluent cette initiative.

Après les sorties médiatiques de l'opposition à Birkilane et Kaolack pour fustiger la tournée agricole du président Macky Sall dans le Sine-Saloum, les élus locaux du département de Kaolack, ambassadeur itinérant, députés, CESE et responsables politiques ont décidé de faire face à la presse pour éclairer la lanterne de l'opinion sur la pertinence de cette tournée.



Les leaders qui se sont relayés au micro dont le maire de Ndiafatte, Astou Ndiaye, le président du collectif des maires du département de Kaolack, Alexandre Ngom, le maire de Latmingué, le docteur Macoumba Diouf et l'ambassadeur itinérant, Mohamed Ndiaye Rahma, ont tous mis en exergue le programme de l'État pour booster l'agriculture et l'état actuel des cultures...