Tournée agricole du chef de l'État / Adji Mergane Kanouté : « Le président a reçu avec beaucoup d'humilité le satisfecit des agriculteurs »

Présentement à Nioro pour accompagner le président de la République dans le cadre de sa tournée agricole, l'honorable députée Adji Mergane Kanouté a tenu à donner ses impressions sur cette initiative. " Nous nous réjouissons de la tournée agricole du président Macky Sall. Cette tournée nous renseigne à suffisance sur les efforts consentis par l'État en terme d'accompagnement pour soulager les agriculteurs du Sine Saloum. Le président de la République a eu à déployer des moyens logistiques et matériels afin de mieux accompagner les agriculteurs.

L'État a revalorisé le budget de la campagne agricole avec une hausse du budget de 60 milliards contre 40 milliards de Fcfa pour l'octroi de semences et d'intrants pour booster la productivité".



Selon elle, "Le président Macky Sall est dans le temps de l'action et il nous le prouve chaque jour. De Niakhar à Toubacouta en passant par sibassor, Keur Socé, Sokone, Nioro etc..., le chef de l'État a reçu avec beaucoup d'humilité le satisfecit des agriculteurs.

Nous avons visité le champ du Président de la République qui constitue un appel lancé ainsi à tous les sénégalais pour favoriser le retour à la terre...", a-t-elle lancé entendre.