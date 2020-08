Tournée agricole à Ziguinchor / Moussa Baldé (MAER) : « Le programme agricole donne une satisfaction totale… L’agriculture est un facteur de résilience puisque nous avons les terres »

Le ministre de l’Agriculture, de l’Équipement Rural (MAER), Moussa Baldé, a effectué une tournée de suivi agricole ce lundi 24 août dans la région de Ziguinchor. Il a d’abord visité le barrage anti-sel d’Afiniam. Sur place, le ministre a souligné que «le programme agricole pour la région de Ziguinchor donne une satisfaction totale. Nous espérons que les rendements seront au rendez-vous », souhaite Moussa Baldé.







À l’en croire, l’année passée, Ziguinchor constituait une poche de sécheresse. Mais, admet-il, cette année la région est bien arrosée avec les postes de Cap Skirring qui sont à plus de mille millimètres à ce jour. Grace à la bonne pluviométrie et l’augmentation des emblavures, nous espérons de bons rendements comparés à ceux de l’année dernière. Nous pensons que la pluviométrie va continuer avec cette cadence.







Trois mille femmes ont emblavé 12 hectares à Adéane







Après Afiniam dans le département de Bignona, le ministre s’est rendu à Adéane, commune du département de Ziguinchor, frontalière à la Guinée Bissau. Sur place, il a rendu visite « aux femmes engagées dans la riziculture » pour voir de visu le travail de titan que ces bonnes dames abattent pour le développement de la riziculture dans la commune. Elles sont au nombre de trois mille qui s’activent cette année. Elles ont emblavé 12 hectares.







Moussa Baldé a terminé sa tournée à Djibélor. Dans ce village de la commune de Niaguiss, le ministre s’est rendu dans le périmètre semencier de cette localité. Elle produit du riz de prébase pour toute la Casamance. Il s’agit des prébases pour le riz de mangrove,



bas-fond ou de vallée pour une trentaine d’hectares afin de permettre à la Casamance d’être autosuffisante en semences.







L’agriculture est un facteur de résilience puisque nous avons les terres







Face aux populations, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement Rural a lancé un vibrant message. Moussa Baldé invite les



Casamançais « à intensifier la mécanisation de l’agriculture du labour jusqu’à la récolte pour la relance de l’économie sénégalaise. L’agriculture est un facteur de résilience puisque nous avons les terres. La pandémie n’a pas eu pour le moment l’impact dans le monde rural comparé aux grandes villes comme Dakar », fait-il savoir.







Insa Diatta, président du Comité vallée de Tendouck et Boutégole de témoigner : « nous avons réhabilité cette vallée grâce à l’expertise de la Sodagri en semences et matériels agricole. Aujourd’hui, nous n’achetons plus du riz importé, tout le temps qui reste nous vivons de notre récolte », renchérit-il.







Ce rendement est un début d’autosuffisance







Revenant sur le barrage d’Afiniam, Moussa Baldé poursuit : « Nous avons fait la réception provisoire de la réhabilitation de l’ouvrage qui était une vieille doléance des populations de la zone. Donc on peut dire que cette doléance est maintenant satisfaite par le président de la République Macky Sall. Il viendra certainement réceptionner l’ouvrage définitif », informe-t-il.







Dans la foulée, il ajoute : « nous avons trouvé à Tendouck une organisation de deux villages Tendouck et Boutégole. Avec le contexte de la pandémie, l’association a réinvesti dans une vallée abandonnée depuis 1998. Avec l’urgence de l’autosuffisance en riz voulue par le chef de l’Etat avec le contexte de la covid-19, l’association a été accompagnée par nos services techniques, notamment la Sodagri avec la mise à leur disposition d’un tracteur, d’un motoculteur et des semences de qualité. Ils ont emblavé 50 hectares en espérant 150 tonnes au rendement. Et ce rendement par cette population déjà est un début d’autosuffisance... »