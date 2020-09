A Sokone où il a visité son champ ainsi que ceux des organisations paysannes, le président de la République a lancé un appel au secteur privé pour la promotion des fermes laitières en vue d'une autosuffisance en lait et en viande. « J'ai un autre projet, en tout cas, si j'arrivais à avoir l'espace qu'il faut, c'est de développer des fermes laitières. Le Sénégal importe énormément de lait et évidemment nous devons encourager les hommes d'affaires, le secteur privé, à investir dans les fermes laitières. C'est très exigeant en terme d'entretien, de soin, qu'il faut apporter aux vaches et surtout en terme d'alimentation et d'eau... Moi, j'invite encore une fois les hommes d'affaires sénégalais à s'investir dans cette filière », a-t-il laissé entendre.







Poursuivant, le président Macky Sall a aussi mis l'accent sur « l'agriculture et l'agro business mais aussi l'élevage mais intensif ». D'après lui, « l'élevage traditionnel, nous allons continuer à le faire mais pour avoir de la productivité et pour être autosuffisant en lait et en viande, il faut une nouvelle méthode de travail...»