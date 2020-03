Tournée à Saint-Louis et Matam : Malick Gakou suspend ses activités à cause du coronavirus

Le Grand Parti a décidé de surseoir à la tournée qu’il comptait organiser dans les régions de Saint-Louis et de Matam, du 09 au 18 mars 2020. Les activités ont été reportées à une date ultérieure, informe le parti de Malick Gakou dans un communiqué. Cela, indique le bureau politique du GP, face à l'impérieuse nécessité de prévenir et de lutter efficacement contre la propagation du Covid 19.



« L'apparition du coronavirus s’est corrélée à de nombreuses incertitudes sur son mode de propagation et de transmission. Aussi, les populations doivent être rassurées par les mesures hardies prises par les autorités sanitaires du pays. Nous lançons un appel à tous nos camarades et sympathisants à participer à toutes les campagnes de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national », indique le bureau politique.



Ils ont par ailleurs demandé au Gouvernement de proclamer l'état d'urgence sanitaire et de réquisitionner immédiatement tous les stocks de masques, de gels hydro-alcooliques et tous les autres moyens disponibles dans le pays et indispensables à la prévention. « Les spéculations sur ces produits peuvent constituer des freins à l'endiguement de l'épidémie. Et cela surtout pour garantir et mieux planifier leur utilisation prioritaire dans la haute importance », renseigne la meme source. Enfin, ils ont appelé à la solidarité et à la cohésion nationale pour le triomphe de la Patrie face à cette menace endémique.