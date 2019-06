Tournée MTTA à Tamba et Kédougou : Les acteurs du tourisme saluent l'initiative et expriment leurs besoins.

Ce sont des acteurs du tourisme très satisfaits de la visite du Ministre du Tourisme et du Transport Aérien, qui se sont prononcés au micro de Dakaractu. Ces acteurs, dont certains ont bénéficié d'un appui financier du Crédit hôtelier, sont plus que jamais déterminés à s'investir davantage dans le secteur. Ils sont d'autant plus confiants qu'ils sont sûr de l'accompagnement de leur Ministre. Selon eux, la présence du ministre dans leurs terres "en est l'illustration parfaite. D'autant que cela fait près de quinze années qu'un ministre du tourisme n'avait pas visité cette zone pourtant très touristique." Ils ont profité de l'occasion pour exprimer au ministre leurs besoins et leurs attentes...