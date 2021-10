Tournée CAF Trophy / AIBD : La Coupe dorée passe au nez et à la barbe de la presse sénégalaise...

Le trophée de la Coupe d'Afrique des nations (Can) est officiellement au Sénégal depuis ce lundi soir, a constaté Dakaractu depuis l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd.) Une initiative de la confédération africaine de football (Caf) à travers la tournée trophée CAF (trophy tour.) Une manière de lancer la prochaine CAN Cameroun 2022 qui se déroulera du 09 janvier au 06 février prochain.



Justement, vu que la ville de Dakar avait été symboliquement désignée en première position, par accueillir le convoité trophée, une partie de la presse sénégalaise s'était mobilisée pour immortaliser ces moments. Une cérémonie qui a viré au fiasco puisque la Coupe qui était censée être brièvement exposée à l'Aibd, est passé sous le nez et la barbe des journalistes qui faisait le pied de grue.



Une situation insolite à mettre au compte du comité local d'organisation dont l'un des agents qui assurait la coordination de l'événement en collaboration avec les journalistes, a été quelque peu dépassé dans la mission qui lui a été assignée. En effet, entre le retard accusé par le bus qui convoyait les journalistes à l'aéroport de Diass, un déficit organisationnel et un manque de coordination entre les organisateurs, le trophée a été finalement directement convoyé par les agents de la CAF dans un endroit sécurisé.



Les amateurs qui espèrent voir le trophée de la CAN ont encore deux jours pour approcher de très près l'objet doré qui sera exposé et montré aux sénégalais à travers une caravane. Des sites ciblés dans Dakar et sa banlieue, seront traversés par ladite caravane entre le mardi 05 et le mercredi 06...