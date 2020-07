Tourisme religieux : Le nouveau projet de développement des sites religieux exposé à Thiénaba.

Dans le souci de donner un nouveau élan au tourisme religieux au Sénégal, conformément à la volonté du Chef de l’État, Macky Sall qui a impulsé un nouveau projet dans ce sens, le directeur général de la Société d'Aménagement et de Promotion des Côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco), Me Alioune Sow a dépêché une délégation pour entamer une tournée dans les foyers religieux.



La délégation dirigée par le coordonnateur du projet, Blondin Boye et un membre du comité de pilotage, Ahmed Saloum Dieng, s’est, à cet effet rendu ce 16 juillet, à Thiénaba, première étape de cette tournée dans les sites religieux.



Elle a rencontré le nouveau Khalife de Thiénaba, Cheikh Abdourahim Seck pour lui présenter le sens du programme. Face au Khalife, Ahmed Saloum Dieng a expliqué tout l’intérêt du projet avec une orientation tirée de la grande mosquée Cheikh Zayed d’Abou Dabi des Émirats Arabes unis et du Centre islamique turc considérés comme des modèles de réussite du tourisme religieux international.



Blondin Boye quant à lui, est revenu sur la dimension caractéristique du projet qui entend d’ailleurs assister les villes religieuses à se doter de restaurants halals et d’hôtels qui pourront permettre aux chercheurs et touristes religieux de séjourner le plus longtemps possible dans le pays.



Le Khalife de Thiénaba, Cheikh Abdourahim Seck a magnifié l’initiative et considère que sa mise en œuvre participera beaucoup à mieux faire connaître la destination du Sénégal, notamment, de ses sites religieux. La réussite de l’initiative contribuera également à renforcer l’économie religieuse et éventuellement celle nationale, a soutenu le successeur du défunt Khalife, Cheikh Ahmed Tidiane Seck.



Pour terminer, le Khalife a encouragé la délégation à œuvrer pour le rayonnement et la réalisation du projet. Il a toutefois prié pour que la tâche soit facile aux personnes déléguées chargées de piloter le programme.



La délégation a aussi profité de son déplacement pour présenter ses condoléances à la famille du défunt Khalife de Thiénaba, Cheikh Ahmed Tidiane Seck.