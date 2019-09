Tourisme et transports Aériens : Alioune Sarr installe le Conseil Sénégalais du Tourisme.

Monsieur Alioune Sarr, Ministre du Tourisme et des Transports Aériens a présidé le Vendredi 06 Septembre 2019 au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio, le lancement de la Stratégie de croissance Tourisme et Transports Aériens. Une stratégie qui s'articulera autour de cinq axes majeurs. À savoir, adopter une approche axée sur la compétitivité; articuler des expériences distinctives ciblant des segments visiteurs attractifs; attirer des investisseurs structurants; s'inscrire dans la nouvelle dynamique touristique mondiale et enfin collaborer pour compétir.

En marge de cette rencontre qui a vu la participation de l'ensemble des acteurs du tourisme, M. Alioune Sarr a installé officiellement, M. Racine Sy comme président du Conseil Sénegalais du Tourisme (CST), cumulativement avec sa fonction de SG du syndicat. "Le CST est organe consultatif dont la mission est de servir de cadre de référence et de conversation entre l'Etat, les professionnels, les territoires, les populations, les touristes et les partenaires techniques et financiers", a précisé M. Sarr...