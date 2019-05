Tourisme et transport aéroportuaire : Vers une redynamisation en mode « Fast-Track »

« Travailler dorénavant en mode Fast-Track ». C'est l'invite qu'a lancée le ministre du tourisme et du transport aéroportuaire, Alioune Sarr à ses collaborateurs du secteur touristique et du transport aéroportuaire.

Ils ont ensemble tenu leur première réunion de coordination à l'Aéroport International Blaise Diaqne (AIBD) pour décliner une feuille de route des cent premiers jours de magistère de leur ministre de tutelle. Ainsi, ils comptent réaliser 45 actions phares pour redynamiser le secteur du tourisme, de aéroport AIBD et des aérodromes régionaux.