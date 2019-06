Tourisme et hôtellerie : 500 étudiants ont reçu leur diplôme ce vendredi

Près de 500 étudiants ont reçu leur diplôme ce vendredi, après une formation hôtelière et touristique. Les promotions allant de 2014 à 2018 des écoles de formations de ce secteur ont poussé un ouf de soulagement en recevant leur parchemin des mains de Alioune SARR, Ministre du Tourisme et des Transports Aériens. «Ce sont aujourd’hui cinq générations, cinq promotions d’étudiants qui vous doivent une fière chandelle Monsieur le Ministre et nous ne vous remercierons jamais assez pour cela. Merci. Merci. Merci encore.» Ces paroles prononcées par Aïta Diouf, la représentante des étudiants récipiendaires des promotions de 2014 à 2018 de la formation hôtelière et touristique à l’endroit du Ministre du Tourisme et des Transports Aériens, M. Alioune SARR, viennent du cœur.

En ce vendredi 14 juin 2019, dans l’enceinte du théâtre national Daniel Sorano, les sentiments les mieux partagés étaient la joie et le soulagement. Etudiants, parents, responsables d’écoles de formations et autorités institutionnelles ont communié dans une ambiance solennelle et festive lors de cette cérémonie de remise des diplômes aux étudiants des promotions de 2014 à 2018. M. Moussa THIOR, Directeur de l’Ecole Nationale de Formation Hôtelière et Touristique (ENFHT) a tenu, au préalable, dans son message de bienvenue, à rappeler que cette cérémonie n’est que «le résultat des instructions du ministre Alioune Sarr depuis qu’il a su que des promotions d’étudiants n’avaient pas reçu leur diplôme». Des instructions suivies de «mise à disposition par le ministre de moyens administratifs, logistiques et humains», a confié le directeur de l’ENFHT. Quant au représentant du patronat M. Bocar DIALLO, par ailleurs président de l’Association des professionnelles de la Restauration, il se dit parfaitement rassuré par le discours et les premières actions menées par le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens depuis sa prise de fonction. «Vous êtes dans le sillage de l’importance que le Président Macky Sall accorde à ce secteur du Tourisme qu’il a trouvé à l’agonie en 2012. Depuis lors, il a eu à instaurer le crédit hôtelier, entre autres, mais surtout il a tenu à prendre part personnellement au lancement, le 14 Juin 2019 de la saison touristique», rappelle M. DIALLO, non sans préciser que «c’est historique parce que jamais un Président du Sénégal n’a eu à lancer la saison touristique».

Dans son allocution, M. Alioune SARR, Ministre du Tourisme et des Transports Aériens a déclaré que «la qualité des ressources humaines est un gage de compétitivité et donc d’employabilité», tout en faisant remarquer que «ce n’est pas un hasard si Monsieur le Président de la République Macky SALL a retenu le capital humain comme Axe 2 du PSE». C’est dans ce cadre qu’il a tenu à rappeler aux professionnels du secteur touristique, des transports aériens et hôtelier que «si nous voulons redonner à l’offre touristique une notoriété internationale, une grande attractivité, alors la recherche permanente de l’excellence, de la performance et du haut niveau doivent être notre crédo». Par conséquent, il est plus qu’urgent «d’adapter les profils de nos élèves aux normes et standards internationaux, afin de les ouvrir à un environnement technique, scientifique et professionnel sans cesse renouvelé». A l’endroit des récipiendaires, M. Le Ministre Alioune SARR va les exhorter, au seuil de leur vie professionnelle, à avoir «comme seul baromètre en toutes circonstances, les règles de déontologies que vous avez apprises, le respect de l’éthique entrepreneuriale, mais aussi le sens de l’intérêt général, sans lesquels votre pratique professionnelle serait handicapée».

Par ailleurs, il n’a pas manqué de féliciter le Directeur de l’ENFHT pour avoir réussi à respecter les engagements pris avec l’organisation de cette cérémonie. «Cela faisait partie des 53 actions retenues par mon département à réaliser dans les 100 premiers jours et vous avez matérialisé cela dans le temps imparti», précise le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens.